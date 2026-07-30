Ruotsalainen William Wiå hyppää hallitsevan Suomen mestarin Tapparan riveihin.
Hyökkääjän sopimus kattaa alkavan kauden. Mukana on myös optio seuraavasta sesongista.
27-vuotias Wiå on tamperelaisten tiedotteen mukaan niittänyt mainetta puolustavana hyökkääjänä ja alivoiman erikoismiehenä. Hän on pelannut pääosin Ruotsin kakkostasolla Allsvenskanissa. Pääsarjan eli SHL:n pelejä vyöllä on 16.
– Äärimmäisen kovana huippu-urheilijana William on pystynyt kehittymään vuosi vuodelta ja viime kausi olikin hänen parhaansa Ruotsissa. Suomalaiset sukujuuret omaavana pelaajana on hienoa saada hänet Tampereelle auttamaan joukkuettamme tulevina kausina, Tapparan urheilupomo Janne Vuorinen kommentoi.