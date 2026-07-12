Etelä- ja Lounais-Suomessa ukkostaa myös sunnuntaina.
Eilen koettiin Uudellamaalla voimakkaita ukkosia, ja tänäänkin rytisee Suomessa.
Forecan salamalaskurin mukaan eilen lauantaina maahan iski 715 salamaa.
– Ne kasautuivat eteläisimpään Suomeen, Uudellemaalle ja lounaisimpaan Suomeen, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.
Eilinen salamamäärä ei ole Alangon mukaan kuitenkaan poikkeuksellinen.
– Joskus koko Suomea ajatellen on tullut useita tuhansia.
Kai Kivistö kuvasi ukkosen tulon Hauholle Tuuloksesta.Lukijan kuva / Kai Kivistö
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Rakeet ja tulvat mahdollisia
Voimakkaimmat ukkoset näyttävät painottuvan tänäänkin Etelä- ja Lounais-Suomeen.
Kuuropilvien yhteydessä voi ilmetä voimakkaita ukkospuuskia, ja sateiden yhteydessä voi tulla rakeita.
Ukkoskuurot ovat mahdollisia siellä täällä Etelä-Suomesta Pohjois-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella Lappia lukuunottamatta.
Etelä- ja Lounais-Suomessa taajamissa on olemassa tulvan riski, kun vettä voi tulla hetkessä paljonkin.
– Vettä voi sataa paikoin lyhyessä ajassa kymmeniä millimetrejä, Alanko varoittaa.