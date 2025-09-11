Juice ja Sari Leskisen rakkaustarina alkoi vuonna 2002 ja päättyi muusikon kuolemaan 2006.

Laulaja-lauluntekijän, muusikkolegendan Jussi "Juice" Leskisen leski Sari Leskinen vieraili Viiden jälkeen -ohjelmassa torstaina 11. syyskuuta yhdessä kirjailija Tuomas Marjamäen kanssa, jonka kirjoittama teos On tapahtunut jotakin hyvää (Docendo) julkaistiin samana päivänä.

Kirja keskittyy Juice Leskisen viimeisiin elinvuosiin ja pariskunnan yhteiseen aikaan. Leskinen menehtyi 56-vuotiaana vuoden 2006 marraskuussa.

Sari Leskinen on ollut vuosien aikana harvakseltaan julkisuudessa. Kirjaprojektiin hän halusi lähteä oikaistakseen joitakin väärinkäsityksiä puolisostaan. Yksi yleisistä väärinkäsityksistä koskee Leskisen mukaan hänen puolisonsa alkoholinkäyttöä.

– Minähän kerron omista kokemuksista näiden neljän, viiden vuoden aikana, omista näkökulmista. Ehkä minä siitä alkoholinkäytöstä, että eihän se nyt ihan sitä ollut, mitä ihmiset kuvittelevat, Sari kertoo.

– Hän kyllä tissutteli, se oli ehkä enemmän semmoista, olihan hänellä niitä selviäkin kausia kyllä.

Juice ja Sari tapasivat toisensa Sarin 40-vuotissyntymäpäivänä, kun tämä oli ystäviensä kanssa juhlistamassa merkkipäivää tamperelaisessa aulabaarissa. Ystävät tunnistivat lauluntekijäkuuluisuuden ja kävivät pyytämässä tältä serenadia Sarille. Juice suostui.

Sari ei tiennyt miehestä muuta, kuin kappaleet sekä lehtiotsikot. Kun Juice lauloi Sarille Laulu-nimistä laulua, ei hän voinut kuvitellakaan, että edessä oli hänen tuleva aviomiehensä – vaikka samana iltana päädyttiinkin viattomasti samoille jatkoille.

Tapaamisen jälkeen Juice otti asiakseen etsiä Sarin, sillä halusi tavata tämän uudelleen. Muusikko tiesi naisesta vain etunimen, ammatin sekä työpaikan.

Kirjailija Tuomas Marjamäki kertoo Juicen olleen asiassaan pitelemätön. Hän yritti soittaa eräälle tamperelaiselle kirkkoherralle saadakseen Sarin kiinni. Kun Juicelle lopulta vastattiin ja kerrottiin, ettei työntekijöiden numeroita voisi antaa tuntemattomille, oli muusikko ihmetellyt asiaa.

– Oli sanonut, että "en minä mikään tuntematon ole, olen Juice Leskinen, Marjamäki kertoo.

Lopulta itsekin kuuluisan miehen huomiosta häkeltynyt Sari suostui lähtemään Juicen kanssa treffeille. Se mietitytti, sillä olihan Juice kuuluisuus ja Sari puolestaan tavan tallaaja.

Pian kaksikko päätyi lähtemään yhdessä reissulle, jossa Juice jo kosikin.

– En siltikään ajatellut, että me naimisiin mentäisiin jonain päivänä, koska mielestäni sen ikäisten ihmisten ei välttämättä tarvitse naimisiin mennä.

Kotona Juice oli Sarin mukaan boheemi sekä huolehtivainen. Hän kertoo kaipaavansa pitkiä keskusteluja puolisonsa kanssa, joka "tiesi ja muisti kaiken".

Marjamäen mukaan Juicella oli meneillään "parempi kausi" kun hän tapasi Sarin. Hän halusi monin tavoin parantaa elintapojaan, vaikka muusikkopiirit, joissa tykättiin viettää aikaa baarissa, hankaloittivat asiaa.

Sari sen sijaan on kuullut monilta, että hänen ja Juicen tapaaminen toi muusikolle monia lisävuosia.

– Juice halusi ryhdistäytyä monella tapaa ja myös keskittyä terveydestään huolehtimiseen. Kävi vähän kävelyllä ja Koskenrannassa katsomassa Tammerkosken kuohuja. Juicen elämänhalu palasi, kun hän tapasi Sarin, Marjamäki kertoo.

Sari Leskinen aio puhua Juicen ja hänen elämästä enää tämän jälkeen.

Laulaja-lauluntekijä ja muusikko muistetaan useiden ikonisten suomalaisten laulujen luojana. Hänen kynästään lähtivät muun muassa Viidestoista yö, Kaksoiselämää, Musta aurinko nousee ja Syksyn sävel.

