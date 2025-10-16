Hectorin elämästä julkaistaan audiodraama, jossa pääroolin näyttelee Kristo Salminen.
Yle julkaisee kymmenosainen audiodraaman Hectorista eli Heikki Harmasta.
Tiedotteen mukaan Hector – Asfalttiprinssin tie kertoo Hectorin tarinan lapsuudesta nykypäivään. Draaman kerrotaan käsittelevän uran varjopuolia ja taiteilijan pohdintoja riittämättömyydestä.
Hectorina kuullaan Kristo Salminen.
– On etuoikeus päästä tutustumaan Hectorin maailmaan ja siihen herkyyteen, jolla hienot sanoitukset ovat syntyneet, sanoo Salminen kuvailee tiedotteessa.
Muissa rooleissa kuullaan muun muassa Sampo Sarkolaa, Eeva Soiviota, Elena Leeveä sekä Annika Poijärveä.
Hector – Asfalttiprinssin tie julkaistaan Yle Areenassa 11. marraskuuta.