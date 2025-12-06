Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Hän palasi muistoissaan lastensa kuolemiin. Hänen Jan -poikansa menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1994, ja toinen poika Joonas

Vesa-Matti Loiri murtui tunteikkaan esityksen edessä: "Nyt kolahti"

– Olen onnellisesti erakoitunut. Yksin oleminen on ihan okei, mutta yksinäisyys on kurja juttu. En koe itseäni yksinäiseksi. Olen kahden Norjan metsäkissan kanssa kotona ja juttelen niille. Välillä lapseni käyvät moikkaamassa, Loiri kertoi tuolloin.

Tuolloin laulaja kertoi viettävänsä paljon aikaa yksin.

vuonna 2019.

– Mikä minä olen sanomaan…menetys on suuri, mutta sielu jatka matkaa, hän pohti.