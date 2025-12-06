Edesmennyt taiteilija Vesa-Matti Loiri tulkitsi Eino Leinon Nocturne-runon kappaleeksi itsenäisyyspäivää varten vuonna 2020.
Taiteilija Vesa-Matti Loirin kuolemasta tuli tämän vuoden elokuussa kuluneeksi kolme vuotta.
Loirin viimeiseksi julkiseksi lauluesitykseksi jäi Eino Leinon Nocturne-runon tulkinta, jonka esitys taltioitiin itsenäisyyspäivää varten kesällä 2020.
Tuolloin laulaja kertoi viettävänsä paljon aikaa yksin.
– Olen onnellisesti erakoitunut. Yksin oleminen on ihan okei, mutta yksinäisyys on kurja juttu. En koe itseäni yksinäiseksi. Olen kahden Norjan metsäkissan kanssa kotona ja juttelen niille. Välillä lapseni käyvät moikkaamassa, Loiri kertoi tuolloin.
Hän palasi muistoissaan lastensa kuolemiin. Hänen Jan-poikansa menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 1994, ja toinen poika Joonas