Suomimusiikin legenda Hector juhlistaa 60-vuotista uraansa areenakonsertilla.

Hector juhlistaa tänä vuonna 60-vuotista uraansa. Artistin juhlavuosi huipentuu Helsingin Veikkaus Arenalla järjestettävään juhlakonserttiin lauantaina 5. joulukuuta 2026.

Tiedotteen mukaan 60-vuotisjuhlakonsertissa kuullaan läpileikkaus Hectorin urasta. Juhlakonsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 19. tammikuuta klo 10.00.

Hectorin lisäksi lavalle nousee juhlakonsertissa hänen 8-henkinen Power Bandinsa.

Hectorin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Ake, Make, Pera ja mä, Asfalttiprinssi, Ei mittään, Jos sä tahdot niin, Juodaan viinaa, Kuunnellaan vaan taivasta, Lumi teki enkelin eteiseen, Mandoliinimies, Nostalgia ja Yhtenä iltana.

Artistilla on useita kulta-ja platinalevyjä, jonka lisäksi hänet on palkittu muun muassa neljällä Emma-palkinnolla, Valtion musiikkipalkinnolla, Reino Helismaa- ja Juha Vainio -palkinnoilla sekä Pro Finlandia -mitalilla.