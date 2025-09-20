Robbie Williams esiintyy lauantaina 20. syyskuuta kuudetta kertaa Suomessa.

Brittipopikoni Robbie Williams, 51, nousee Helsingin Olympiastadionin lavalle puoli yhdeksän jälkeen lauantai-iltana. Kyseessä on kuudes kerta, kun Williams saapuu viihdyttämään suomalaisia.

Williams tuli alkujaan tunnetuksi Take That -yhtyeen jäsenenä, joka perustettiin vuonna 1990. Soolouralle Williams irtautui bändistä vuonna 1995.

Vuosikymmenten aikana Williamsista on tullut yksi kansainvälisesti tunnetuimmista brittiartisteista. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Angels, Feel sekä Let Me Entertain You.

MTV Uutiset seuraa keikkaa tässä artikkelissa.

Klo 21:25 Williams juttelee nuorelle itselleen

Williams juttelee lavalla ai-kuvalle nuoresta itsestään, ja tämä vastaa takaisin.

Klo 21:17 Puhetta Better Man -elokuvasta

Williams kyselee, onko yleisö nähnyt Better Man -elokuvan. Elokuva kertoo Robbie Williamsin tarinan lapsuudesta tähteyteen asti.

Hän puhuu lavalla koskettavasti perheestään. Miehen tytär täytti eilen 13 vuotta.

– Elämäni alkoi oikeasti vasta kun tapasin vaimoni, hän sanoi.

Huomenna hän hyppää koneeseen ja menee katsomaan lapsiaan, joita ei ole nähnyt 5 viikkoon.

Klo 21:15 Rock DJ -hitti saa yleisön villiksi

Klo 21:10 "Haisen hirveältä. Pahoittelut siitä."

Williams vitsailee yleisön kanssa huudattamisen jälkeen.

– Haisen hirveältä. Pahoittelut siitä.

Hän kertoo yleisölle kärsivänsä nuhasta ja vuotavasta nenästä.

– Jos teillä kohta nuha, tiedätte, mistä saitte sen.

Williams myös vitsailee nähneensä yleisössä fanin, jonka kanssa on aikaisemmin harrastanut seksiä. Muusikko kuvailee tällä olevan nykyään vähän partaa.

Klo 21:01 Williams huudattaa yleisöä

Artisti huudattaa yleisöä, josta ei hänen mielestään lähde tarpeeksi ääntä. Hän laittoi stadionin tekemään äänenavauksia.

– Rakastan teitä myös, hän sanoi huudattamisen jälkeen.

– Olen vieläkin todella vitun kuuluisa Suomessa. Se tuntuu hienolta, artisti sanoi.

Klo 20:59 Williams hehkuttaa olevansa viihdyttämisen kuningas

Williams kuvailee lavalla Michael Jacksonin olleen popin kuningas, hän sanoo itse olevansa viihdyttämisen kuningas.

Lavalla kuultiin pätkiä muiden yhtyeiden ja artistien hittibiiseistä, kuten All My Life, Song 2, Seven Nation Army ja Livin' on a Prayer.

Klo 20:50 Williams roikkuu vaijereista

Seuraavana kuultiin vuoden 1997 hitti Let Me Entertain You. Esitys oli kuin musikaalista, kun Williams roikkui vaijereiden varassa ilmassa. Artisti myös esitteli itsensä ja bändinsä.

– Olen Robbie vitun Williams. Tässä on bändini ja tässä takapuoleni, hän sanoi ja pyllisti yleisölle.

Klo 20:45 Show alkoi näyttävästi

Konsertti alkoi introlla, jossa puhutaan tekoälystä. Pian Robbie Williams nousi lavalle mikkien ympäröimänä. Konsertin avausbiisi on uusimalta Britpop-albumilta tuttu Rocket.

Klo 19:30 The Lottery Winners sytytti stadionin

Robbien Williamsin lämmittelijänä konsertissa esiintyvä brittiyhtye The Lottery Winners sai stadionin syttymään. Yhtye huusi lavalla useaan otteeseen Helsinkiä.

Klo 17:00 Stadionin portit avautuivat.

MTV Uutiset oli paikalla haastattelemassa faneja. Paikalla olivat Helen ja Mo, jotka saapuivat katsomaan keikkaa Lontoosta asti. Helen kertoi olleensa Helsingissä aiemminkin, kauan sitten, Molle vierailu on ensimmäinen laatuaan.