Lentomäen MM-joukkuekisassa nähtiin hätkähdyttävä hetki, kun avauskierros oli huipentumassa. Tapaus romutti hallitsevan maailmanmestarin Slovenian menestyshaaveet.
Norjan neljäs hyppääjä Marius Lindvik istui puomilla, kun hänen takaansa mäkeen putosi yllättäen kaksi suksea, jotka tulivat vauhdilla alas aina alastulorinteeseen saakka.
– Valmistauduin hyppäämään, ja kuulin takapuoleltani hirveää hälinää. Sain vihreän valon ennen kuin suksi osui hyppykenkääni. Ajattelin välittömästi, että en ole hyppäämässä, Lindvik sanoi VG:n mukaan.
Sukset olivat maailman tämän hetken ykköshyppääjän, eilen ylivoimaisesti lentomäen maailmanmestariksi kruunatun Slovenian Domen Prevcin.
Avauskierros ehdittiin muiden osalta hypätä jo päätökseen, kunnes Prevc sai kymmenen minuutin tornissa odottelun jälkeen sukset käteensä. Prevc olisi suunnannut välittömästi puomille, mutta pääsy estettiin ja hänelle kerrottiin avauskierroksen päättyneen.
Kaksi edellistä MM-kultaa voittanut Slovenia oli avauskierroksella kolmen hyppääjän jälkeen neljäntenä. Eroa kisaa johtaneeseen Itävaltaan oli 45 pistettä, kolmantena olleeseen Norjaan vain 2,2 pistettä.
Kun Prevcin ensimmäinen hyppy jäi hyppäämättä, haaveet menestysputken jatkumisesta kariutuivat.
Suomi oli avauskierroksen jälkeen viides. Joukkueen muodostavat Niko Kytösaho, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen ja Antti Aalto.