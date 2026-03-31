Britannian kuningas Charles ja kuningatar Camilla tapaavat huhtikuun lopulla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Yhdysvalloissa.
Buckinghamin palatsi vahvistaa Britannian kuningasparin tekevän valtiovierailun Yhdysvaltoihin ensi kuussa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Paluumatkalla kuningas vierailee Bermudalla, joka on Britannian merentakainen itsehallintoalue Pohjois-Atlantilla.
Kyseessä on ensimmäinen Britannian kuninkaallisten valtiovierailu Yhdysvaltoihin sitten kuningatar Elizabeth II:n vierailun vuonna 2007.
Charlesin ja Camillan Yhdysvaltain matkan yksityiskohtia ei ole Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan vielä julkistettu, mutta se sisältää vierailun Washington DC:hen.
Vierailuun kuuluu myös valtiollinen illallinen Valkoisessa talossa. Lisäksi kuningas pitää puheen kongressille.
Yhdysvallat juhlii tänä vuonna 250-vuotista itsenäisyyttään, ja se on matkan merkittävä painopiste.
Buckinghamin palatsi on ilmoittanut, että matkan tarkoituksena on "juhlia maiden välisiä historiallisia yhteyksiä ja nykyaikaisia kahdenvälisiä suhteita".