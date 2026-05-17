Saksassa on ollut suuri poliisioperaatio karanneen tiikerin takia.
Saksassa useat poliisit ovat jahdanneet karkuun päässyttä tiikeriä Leipzigin lähellä.
Bild-lehden mukaan kyseessä oli Tiger Queen -nimellä tunnetun kesyttäjän, Carmen Zanderin tiikeri. Zander oli aikoinaan suosittu sirkusesiintyjä ympäri Eurooppaa. Hänellä on hoidossaan kymmenkunta tiikeriä.
Tiikeri oli hyökännyt Zanderin avustajan kimppuun. Tämän jälkeen peto oli karannut aitauksestaan ja suunnannut noin 300 metrin päässä sijainneelle viljelypalsta-alueelle. Tiikeri lopetettiin kyseisellä alueella.
Poliisi ampui täysikasvuisen urostiikerin useilla kiväärinlaukauksilla. Poliisin mukaan tiikeri ehti olla pakomatkalla korkeintaan puoli tuntia.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten eläin onnistui pakenemaan aitauksestaan.
Poliisin mukaan 73-vuotias avustaja loukkaantui lievästi. Bildin mukaan mies on sairaalassa.
