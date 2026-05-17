Kansainvälinen sukellusryhmä sano, että suomalaisilla on paljon erikoisosaamista pitkältä ajalta.

Kolme kokenutta suomalaissukeltajaa on mukana pelastusoperaatiossa Malediiveilla, jossa neljä italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa perjantaina.

Lisäksi yksi pelastussukeltajista kuoli lauantaina yrittäessään etsiä ruumiita.

Suomalaisten tiimi saapui Malediiveille sunnuntaina. He kuuluvat kansainväliseen sukellus- ja turvallisuusryhmä Divers Alert Networkiin (DAN).

Pelastusoperaatiossa ruumiita etsitään vedessä vaativissa olosuhteissa.

DAN Europe kertoo sukeltajien olevan Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ja Patrik Grönqvist.

Nopea vastine

DAN kertoo tiedotteessaan heidän olevan syvä- ja luolasukelluksen asiantuntijoita, joilla on kokemusta monimutkaisista vedenalaisista pelastusoperaatioista.

DANin mukaan tiimi ilmoittautui vaativaan tehtävään lyhyellä varoitusajalla.

– Operaatio sisältää paljon riskejä. Suomalaistiimi auttaa arvioimaan uudelleen etsintäsrategiaa noin 55–65 metrin syvyydessä sijaitsevaan luolastoon. Luola koostuu kolmesta suuresta kammiosta, joita kapeat käytävät yhdistävät, DAN kertoo tehtävästä.

DAN kuvailee Sami Paakkarista vedenalaiseksi tutkimusmatkailijaksi, joka on osallistunut monimutkaisiin pelastusoperaatioihin. Hän on DAN-ryhmän pitkäaikainen jäsen.

Jenni Westerlund on tekninen sukeltaja, jolla on kokemusta muun muassa tulvivista kaivoksista ja luolajärjestelmistä. DANin mukaan hän on osallistunut edistyneisiin sukellusoperaatioihin, jotka vaativat tarkkuutta ja kurinalaisuutta.

Patrik Grönqvist on tekninen sukeltaja ja vedenalainen valokuvaaja, jolla on laaja kokemus kaivoksista ja luolista. Hän on niin ikään osallistunut monimutkaisiin pelastusoperaatioihin.