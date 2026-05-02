Kuningas Charles on vieraillut Britannialle kuuluvalla Bermudalla.
Charles vieraili saarialueella perjantaina Yhdysvaltain-vierailunsa jälkeen.
Charlesin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Bermudan 400-vuotisen historian aikana, kun Britannian kuningas vierailee saarialueella.
Atlantin valtamerellä sijaitseva Bermuda on Britannian vanhin siirtomaa, joka perustettiin aikanaan orjakaupan keskukseksi. Se on yksi Britannian merentakaisista alueista, joilla on sisäinen itsehallinto.