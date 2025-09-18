Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania pääsivät kuninkaalliseen taikapiiriin Britannian vierailullaan tällä viikolla.

Yhdysvaltain presidenttiparin toinen valtiovierailu Britanniaan päättyi torstaina.

Ohjelmaan mahtui niin virallisia neuvotteluja kuin vapaamuotoisempaa seurusteluakin.

Donald ja Melania Trumpin ottivat Windsorissa vastaan kuningas Charles ja kuningatar Camilla sekä Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine.

Kuvassa Donald ja Melania Trump sekä Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine.AFP / Lehtikuva

5:32:02 Katso myös: Trumpia juhlistettiin sotilasparaatilla ja kritisoitiin mielenosoituksilla Britanniassa.

Yhdysvaltain presidenttipari saapui jo tiistai-iltana Lontooseen ja lensi sieltä keskiviikkona Windsoriin helikopterilla.

Trumpin seurueessa oli mukana muun muassa ulkoministeri Marco Rubio ja Yhdysvaltain Lähi-idän erikoislähettiläs Steve Witkoff.

Britti-isännät panivat kuninkaallisissa seremonioissa parastaan heti alusta saakka: Ensimmäinen ohjelmanumero pilvisessä ja hieman sateisessa säässä oli ajelu koristeellisilla hevosvaunuilla Windsorin linnaan.

Sotilassoittokunnat soittivat samalla Yhdysvaltain ja Britannian kansallislaulut.

Reitin varrella sotilaat Britannian asevoimien eri puolustushaaroista tekivät kunniaa.

Windsorin linnan pihalla kansallislaulut soivat vielä uudelleen ennen kuin presidentti Trump tarkasti kunniakomppanian kuningas Charlesin seuratessa.

Molemmat vaikuttivat hyväntuulisilta ja rupattelivat keskenään tilaisuuden virallisuudesta huolimatta.

Sitten nähtiin vielä paljon lisää ratsastavia ja marssivia sotilaita.

Virallisten vastaanottoseremonioiden jälkeen vuorossa oli lounas, mutta kuninkaallinen loisto ei siihen päättynyt.

Myöhemmin oli vuorossa Beating Retreat -sotilasmusiikkiesitys, jonka päätteeksi nähtiin yhdysvaltalaisten ja brittiläisten F-35-hävittäjien sekä kuninkaallisten ilmavoimien taitolentoryhmän Red Arrowsin ylilento.

2:01 Kiusallinen kättely tallentui videolle Trumpin Britannian-vierailulla.

Ensimmäinen vierailupäivä huipentui juhlaillallisiin, joilla sekä Trump että Charles puhuivat.

Trump teki ensimmäisen valtiovierailunsa Britanniaan kesällä 2019. Hän on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on tehnyt Britanniaan kaksi valtiovierailua.

Ensimmäistä valtiovierailua emännöi kuningatar Elisabet, jonka haudalle Windsorin Pyhän Yrjön kappelissa Trumpit laskivat keskiviikkona seppeleen.

Tällä kertaa vierailujuhlallisuuksia järjestettiin Windsorissa turvallisen kaukana mahdollisista Lontoon mielenosoittajista ja muusta yleisöstä.

Mielipidetiedustelujen perusteella enemmistö briteistä ei pitänyt Trumpista

Torstain tapaaminen pääministeri Keir Starmerin kanssa ei sekään tapahtunut Lontoon keskustan perinteisessä Downing Street 10:n virka-asunnossa.

Sen sijaan Trump ja Starmer tapasivat pääministerin maaseutuasunnolla Chequersissa, jossa pidettiin myös yhteinen lehdistötilaisuus.