Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarjan Katalonian osakilpailussa loukkaantuneen Alex Marquezin kaulanikamasta on löytynyt murtuma.

Marquez ajautui peräänajotilanteessa ulos radalta ja paiskautui kovaa maahan. Gresini-talli kertoi espanjalaiskuskin olleen tajuissaan, kun häntä siirrettiin radalta ambulanssilla sairaalaan.

Tunteja onnettomuuden tiimi tiedotti, että Marquezilta on löydetty murtuma kaulanikamasta. Lisäksi hänellä on oikean puolen solisluun murtuma, joka korjataan leikkauksessa sunnuntain aikana.

Tämän hetken tiedon mukaan kaularangan alaosassa sijaitsevan seitsemännen kaulanikaman pieni murtuma ei vaadi leikkausta. Tilannetta tutkitaan tarkemmin ensi viikon kuluessa.

Katalonian GP:ssä tapahtui Marquezin onnettomuuden jälkeen vielä toinenkin vakava turma, josta Johann Zarco toimitettiin sairaalahoitoon jalkavamman takia.

Onnettomuudessa otetuissa kuvissa näkyy, kuinka Zarcon jalka jäi kaatumistilanteessa kilpakumppani Francesco Bagnaian moottoripyörän väliin.