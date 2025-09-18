Donald Trump otti erikseen puheeksi vieressään istuneen prinsessa Catherinen ulkoisen olemuksen valtiopäivän illallisen aikana.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump aloittivat tiistaina 16. syyskuuta kaksipäiväisen valtiovierailunsa Isossa-Britanniassa. Keskiviikkoiltana presidenttipari illallisti yhdessä kuningas Charlesin, kuningatar Camillan, prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen sekä muiden kutsuvieraiden kanssa Windsorin linnassa.

Illallispöydässä presidentti Trump istui kuningas Charlesin ja prinsessa Catherinen välissä. Trump piti illallisen aikana puheen, jossa sanaili erikseen Catherinesta – ja tämän ulkonäöstä, kertoo People.

– Melania ja minä olemme iloisia saadessamme vierailla prinssi Williamin luona ja nähdessämme hänen kuninkaallisen korkeutensa prinsessa Catherinen. Niin säteilevä, niin terve ja niin kaunis. Se on todella kunnia. Kiitos, Trump lausui puheessaan.

Presidentin oikealla puolella istunut Catherine katsoi Trumpia hänen puhuessaan ja hymyili tälle hiljaa kohteliaasti.

Prinsessa Catherinella on takanaan kaksi haastavaa vuotta, sillä alkuvuodesta 2024 hän sai syöpädiagnoosin ja jättäytyi pois julkisuudesta kuukausiksi pitkän sairausloman ja syöpähoitojen vuoksi. Noin vuosi sitten syksyllä ilmoitettiin Catherinen syöpähoitojen päättyneen, ja tämän vuoden alussa kerrottiin, että prinsessan syöpä on remissiossa.

Sekä Catherine että William ovat puhuneet julkisesti siitä, kuinka haastavia aikoja pariskunnan perhe on joutunut käymään läpi Catherinen sairauden takia. Catherinella ja Williamilla on kolme lasta: 12-vuotias prinssi George, 10-vuotias prinsessa Charlotte sekä 7-vuotias prinssi Louis.

Donald ja Melania Trumpin valtiovierailu Isossa-Britanniassa päättyy tänään torstaina 18. syyskuuta.