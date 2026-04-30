Trump kuningasparin vierailulla, että Britannia on Yhdysvaltojen ylin ystävä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa Truth Socialissa peruvansa skotlantilaisten viskien tuontitullit Britannian kuningas Charlesin vierailun kunniaksi.
Trumpin mukaan tullien poistaminen koskee Skotlannin ja Kentuckyn osavaltion välistä yhteistoimintaa viskin ja bourbonin saralla. Viski on taloudellisesti merkittävä vientituote molemmille.
Charlesin ja kuningatar Camillan valtiovierailu Yhdysvaltoihin päättyi tänään. Kuningaspari on Trumpin mukaan matkalla kotiin.