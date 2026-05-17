Koehenkilöille lisättiin VR-testissä siivet: Aivoissa alkoi tapahtua kummia

– Teknologian kehitys antaa ihmisille yhä paremmat mahdollisuudet ylittää evoluution asettamat rajoitukset, kuten liikkua ennennäkemättömillä nopeuksilla tai jopa nousta ilmaan, tutkijat toteavat.

Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöiden aivojen käsittelytavat muuttuivat ja osoittivat aivojen luontaista mukautuvuutta, jota voitaisiin mahdollisesti hyödyntää uusiin liikkumistapoihin sopeutumisessa.

Kahden pekingiläisen yliopiston tutkijat halusivat selvittää, miten aivolohkot reagoivat havaitessaan virtuaalimaailmassa ruumiinosia, joita ihmisillä ei normaalisti ole.

Koehenkilöt saivat suoritettavakseen siivillään erilaisia tehtäviä virtuaalimaailmassa. Koehenkilöt muun muassa lensivät virtuaalitaivaalla olleiden renkaiden läpi.

Tutkijat havaitsivat koehenkilöille tehdyn aivojen funktionaalisen magneettikuvauksen avulla, että henkilöiden takaraivo-ohimolohkon alueen hermoverkosto oli kokeilujen jälkeen muuttunut siten, että se reagoi virtuaalisiipien kuviin aiempaa voimakkaammin.

Lisäksi siipiin liittyvä aivojen hermostomalli alkoi muistuttaa enemmän sitä tapaa, mitä aivot käyttävät käsivarsien katselemiseen.

Tällaista siirtymää ei ole aiemmin havaittu esimerkiksi työkalujen tai proteesien tapauksissa. Niissä aivot muodostavat selkeän rajan esineiden ja muun kehon välillä.