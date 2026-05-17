Virtuaalitodellisuus saattaa aiheuttaa kummallisia reaktioita aivoissa.
Tuoreessa tutkimuksessa tehtiin kokeilu, jossa koehenkilöille lisättiin simuloidussa VR-maailmassa virtuaalisiivet käsien tilalle.
25 vapaaehtoista sai käyttää suuria höyhenpeitteisiä virtuaalisiipiään neljässä erillisessä testisessiossa, joista kukin kesti puolisen tuntia.
Koehenkilöt saivat suoritettavakseen siivillään erilaisia tehtäviä virtuaalimaailmassa. Koehenkilöt muun muassa lensivät virtuaalitaivaalla olleiden renkaiden läpi.
Koehenkilöt eivät nähneet virtuaalimaailmassa käsiään, vaan siivet oli lisäty käsien paikalle. Koehenkilöt alkoivat pian käyttää virtuaalisipiään samalla tavalla kuin siivet olisivat oikeasti heidän ruumiinosansa.
Tutkimuksesta uutisoi Science Alert -sivusto.
Muutoksia aivojen toiminnassa
Aivojen takaraivo-ohimolohkon alue osallistuu ihmisen ruumiinosiin liitttyvän visuaalisen tiedon käsittelyyn.
Kahden pekingiläisen yliopiston tutkijat halusivat selvittää, miten aivolohkot reagoivat havaitessaan virtuaalimaailmassa ruumiinosia, joita ihmisillä ei normaalisti ole.
Lue myös: Oikeat ruoka- ja juomavalinnat voivat hidastaa elimistön ikääntymistä
Tutkijat havaitsivat, että koehenkilöiden aivojen käsittelytavat muuttuivat ja osoittivat aivojen luontaista mukautuvuutta, jota voitaisiin mahdollisesti hyödyntää uusiin liikkumistapoihin sopeutumisessa.
– Teknologian kehitys antaa ihmisille yhä paremmat mahdollisuudet ylittää evoluution asettamat rajoitukset, kuten liikkua ennennäkemättömillä nopeuksilla tai jopa nousta ilmaan, tutkijat toteavat.