Laukaan Saraakallion kalliomaalaukset ovat pohjoismaiden suurin yhtenäinen kalliomaalausalue, josta löytyy jopa noin 200 eri aiheista maalausta.

Kalliomaalauksissa esiintyy muun muassa ihmisiä, eläimiä, veneitä ja uskonnollisia symboleja. Huomio kiinnittyy erityisesti kuitenkin hirviaiheisten maalausten suureen määrään.

– Hirven ja ihmisen suhde on ollut todella erityislaatuinen. Hirvi on ollut kivikaudella saaliseläimenä koko Pohjois-Euroopassa, Turun yliopiston arkeologi Ville Mantere kertoo.

Mantere muistuttaa, että lihan lisäksi hirven luista on saatu paljon erilaisia rakennusmateriaaleja. Sarvia on käytetty esimerkiksi työkaluina ja nahasta on tehty lämpimiä vaatteita. Hirvi on siis ollut ihmiselle monella tapaa hyvin tärkeä eläin.

Erikoista on, että Suomen kalliomaalauksissa ihminen ja hirvi eivät esiinny saalistajana ja saaliina vaan jonkinlaisina kanssakulkijoina luonnossa.

– Hirvet on mielletty enemmän sellaisina ihmisen kaltaisina olentoina ja eläiminä, joita on kunnioitettu.

Mitä ja miksi kallioihin on haluttu tallentaa tai viestiä. Sitä voi vain arvailla. Varmaa kuitenkin on, että ihmisen luontosuhde on muuttunut vuosituhansien saatossa.

Samoin on muuttunut ihmisen suhde metsän eläimiin.

– Kyllähän se pistää miettimään. Entisaikojen eläinsuhde verrattuna siihen, miten me näemme eläimet nykypäivänä, niin onhan se muuttunut, Mantere pohtii.

