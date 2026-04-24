Tutkijat arvelevat, että liitukauden merivesissä uiskenteli jättiläismäinen nilviäinen.

Norjalaisissa taruissa ja Hollywood-elokuvissa esitetty myyttinen merihirviö kraken on voinut liitukaudella olla täyttä totta.

Science-lehdessä julkaistussa artikkelissa kerrotaan myöhäisellä liitukaudella eläneestä nilviäisestä, joka on voinut olla jopa 19 metriä pitkä.

Suurin tähän mennessä löydetty ja yhä elossa oleva laji on kolossikalmari. Jättiläis- ja kolossikalmarit voivat kasvaa enimmillään kaksitoista metriä pitkiksi ja jopa 500 kilon painoisiksi.

Kraken-legendan syntyyn liitukauden merissä saalistaneet mustekalat tuskin vaikuttivat, sillä eläin eli arviolta noin 100 miljoonaa vuotta sitten.

Historiallisesta monsterista ei leukojen eli nokan lisäksi juuri muuta ole tähän päivään saakka säilynyt, mutta tutkijoiden mukaan kulumajäljet viittaavat vahvasti siihen, että ne ovat olleet merten huippusaalistajia. Niiden on arveltu saalistaneen jopa mosasauruksia.

– Tämä viittaa siihen, että nämä jättiläismustekalat ovat saattaneet toimia huippupetoeläiminä liitukauden meressä, tutkimuksen toinen kirjoittaja, Japanin Hokkaidon yliopiston maa- ja planeettatieteiden apulaisprofessori