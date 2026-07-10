Uusi perhoslaji on levinnyt Suomeen.
Suomessa on havaittu uusi perhoslaji, joka on todennäköisesti nimeltään Cuprina fuscella. Perhosta esiintyy Euroopassa vain Itävallassa. Löydöksestä kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.
Löydön teki 12-vuotias luontoharrastaja Sara Mutanen Raaseporin Bromarvissa Lounais-Suomessa. Hän havaitsi noin viikko sitten pieniä, tummia perhosia kotkansiipi-kasvin lehdillä.
Hän näytti löytämiään tummia perhosia vanhemman avulla kummisedälleen, hyönteistutkija ja professori Marko Mutaselle. Mutanen työskentelee Oulun yliopistossa. Pian kävi ilmi, että havainto oli poikkeuksellisen vaikea tunnistaa.
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Sensaatiomainen havainto
Marko Mutanen julkaisi perhosista kuvia asiantuntijoiden arvioitavaksi, mutta alustavat määritykset osoittautuivat virheellisiksi eikä kukaan tuntunut tunnistavan lajia varmasti.
Ratkaisu löytyi lopulta Luonnontieteellisestä Keskusmuseosta, jonka yliopistotutkija Lauri Kaila havaitsi, että löydetyt yksilöt edustavat sojokoiden heimoon kuuluvaa perhosalaheimoa, jota ei ole koskaan tavattu lähelläkään Suomea.
– On hämmästyttävää, että teräväsilmäinen 12-vuotias osuu näin sensaatiomaiseen havaintoon, Marko Mutanen sanoi tiedotteessa.