Juhannukseen on aikaa enää 10 päivää, mutta sään osalta tilanne on harvinaisen epävarma.
Pitkään näytti siltä, että Saksan suunnalta olisi saapunut keskikesän juhlaan mukavasti lämmittävä korkeapaineen vyöhyke. Se on kuitenkin viivästynyt huomattavasti ja alkaa vaikuttamaan vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Juhlaviikonloppuna tarjolla näyttäisi olevan sen sijaan varsin epävakaista keliä.
– Olemme sadealueiden reitillä. Tässä on hyvin vaihteleva säätyyppi, ihmettelee MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Matalapainetta ja sateita
Venäjän puolelle muodostuu juhannusviikonlopun aikana tavallista enemmän matalapainetta, joka aiheuttaa todennäköisesti koillisvirtauksen. Sen seurauksena rantaviivatkaan eivät välttämättä jää aurinkoisiksi.
Tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä runsaampia sateita olisi odotettavissa etenkin maan itäpuoliskolla.
– Ei tämä mitään jatkuvaa sadetta ole, nuo sadealueet vaan kulkevat ohi. Jos se on kuurosadetta niin todennäköisimmin iltapäivällä, Pouta kertoo.
Lämpötilat pysyvät juhannuksena keskimääräisinä läpi maan. Hellerajan ylityksiä ei ainakaan tällä hetkellä ole liioin näköpiirissä.
– Ennustettavuus on vielä varsin heikko, tämä on niin epävarma tilanne. Aika neutraali sää, Pouta summaa ennusteen.
Katso tuore juhannusennuste yllä olevalta videolta!