Hallitus näyttäisi päässeen sopuun ilmastokiistassaan.

Valtioneuvosto on hyväksymässä ilmastoon liittyvän kokonaisuuden huomisessa yleisistunnossaan, minkä jälkeen se lähtee eduskunnan käsittelyyn.

Tänään keskiviikkona iltapäivästä julkaistulla valtioneuvoston torstaisen yleisistunnon asialistalla on sekä selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta että selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta.

Hallitus lähetti energia- ja ilmastostrategiansa luonnoksen lausuntokierrokselle riitaisana heinäkuun alkupuolella.

Hallituspuolue perussuomalaiset totesi heti luonnoksen julkaisun jälkeen, ettei se ole siihen tyytyväinen ja että asian käsittelyä jatketaan lausuntokierroksen jälkeen.