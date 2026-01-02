Gabonin hallitus on hyllyttänyt miesten jalkapallomaajoukkueen, antanut porttikiellon Pierre-Emerick Aubameyangille ja antanut potkut maan päävalmentajalle Thierry Mouyoumalle Afrikan mestaruuskisojen jälkeen.

Afrikan mestaruuskisat päättyivät Gabonin osalta tylysti jo lohkovaiheen jälkeen. Joukkue hävisi kaikki kolme otteluaan.

Surkea kisasuoritus oli liikaa Gabonin hallitukselle ja urheiluministeri Desire Mamboulalle. Gabonin hallitus on päättänyt hyllyttää koko kisajoukkueen.

– Ottaen huomioon "Panttereiden" häpeällisen suorituksen Afrikan mestaruuskisoissa, hallitus on päättänyt antaa potkut valmennusjohdolle, hyllyttää maajoukkueen toiminnan toistaiseksi ja sulkea Bruno Ecuele Mangan ja Pierre-Emerick Aubameyangin ulos maajoukkueesta, Mamboula jyrähti BBC:n mukaan.

Päävalmentajan paikalta kenkää saanut Mouyouma ehti toimia pestissään yli kahden vuoden ajan.

36-vuotias tähtihyökkääjä Aubameyang pelasi turnauksessa kaksi ottelua ja teki yhden maalin. Hän ei pelannut viimeisessä lohko-ottelussa reisivamman vuoksi.