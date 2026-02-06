Ruotsin ja Saksan naisten jääkiekkomaajoukkueiden välinen olympia-avaus päättyi ruotsalaisten 4-1-voittoon. Ottelua sävytti kaukalon ulkopuolella nähty vessakaaos, joka aiheutti Ruotsin joukkueelle haasteita.

Ensimmäisellä erätauolle mentiin 1-1-tasatilanteessa, jolloin Ruotsin pukuhuoneessa sattui ikävä tilanne. Otteluita varten olevan pukukopin vessa oli hajonnut ja tulvinut yli.

– Useat ruotsalaiset pelaajat menivät Saksan pukuhuoneelle ja kysyivät, voivatko he lainata vessaan. Saksalaisten vastaus: "Ei (Nein), ei todellakaan!" , sanoi Adam Johansson TV4:n lähetyksessä.

Pelaajat joutuivat menemään kaukalon toiselle puolelle harjoituspukukoppiin. Vessakriisi ratkesi ennen kolmatta erää, mutta silloin useat ruotsalaiset pelaajat olivat jo saaneet kieltävän vastauksen lainata saksalaisten vessaan.

– He kieltäytyivät. He saivat maistaa omaa lääkettään. Se suututti meitä oikeastaan vähän, Lina Ljungbom sanoi Expressenille.

Ljungbomilta kysyttiin, oliko se avain voittoon.

– Kyllä se oli avain, että he kieltäytyivät lainaamasta vessaan. Sinnehän täytyy päästä. Ratkaisimme kuitenkin asian ja voitimme ottelun. Ehkä he lainaavat sitä ensi kerralla. Karma, Ljungbom totesi naureskellen.

Ruotsin kapteeni Anna Kjellbin oli samaa mieltä.

– Uskon, että olisimme lainanneet heille vessaa, jos tilanne olisi ollut päinvastainen. He selvisivät tästä vessalla, mutta ilman voittoa. Kunnioitan sitä, mutta uskon, että olisimme toimineet toisin, Kjellbin summasi.