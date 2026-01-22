Lumilautailun miesten lumikourun hallitseva olympiavoittaja Ayumu Hirano kilpailee aikaa vastaan, jotta hän olisi täydessä kunnossa Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa ensi kuussa järjestettävissä talviolympialaisissa.
Japanilainen Hirano kaatui viime lauantaina pahasti Sveitsissä järjestetyssä maailmancupin kisassa. Hiranon nenästä vuosi verta, suussa oli haava ja lisäksi hän valitteli kipuja alavartalossaan.
Japanin hiihtoliitto kertoi keskiviikkona, että Hirano on käynyt lääkärin tarkastuksissa ja hänellä on useita murtumia ja ruhjeita. Loukkaantumisistaan huolimatta Hirano on nimetty tällä viikolla Japanin lumilautailujoukkueeseen tuleviin olympialaisiin.
Miesten lumikouru alkaa Milano–Cortinan olympialaisissa 11. helmikuuta karsinnoilla.