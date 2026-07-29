Fifa-pomo Gianni Infantinon kerrotaan lähestyneen liiton jäsenmaita tuoreen kritiikkivyöryn seurauksena. Pomo puhuu rahasta.
Infantino on asettanut Fifan 211 jäsenmaalle puolentoista kuukauden määräajan, jonka lopuksi maiden on hyväksyttävä MM-kisoja koskeva yksityinen invenstointisuunnitelma, kertoo The Times.
Jäsenmaat ovat saaneet kirjeen sen jälkeen, kun Infantinon suunnitelma on kohdannut rajua vastustusta. Euroopan jalkapalloliitto Uefa harkitsee ESPN:n mukaan jopa MM-kisojen boikotointia ja pitää torstaina hätäkokouksen.
Myös Suomen Palloliitto tyrmää aikeet yksityissijoittajille myymisestä.
Infantinon kerrotaan sanovan tuoreessa kirjeessä, että jos suunnitelma hyväksytään, jäsenmaiden käytössä on noin 10 miljardin dollarin rahoituspaketti. Jos suunnitelma taas hylätään, tippuisi kokonaissumma 2,7 miljardiin dollariin.
–Jokaisella jäsenliitolla olisi tämän ehdotuksen mukaan mahdollisuus saada 40 miljoonan dollaria 1. tammikuuta alkaen, kirjeessä sanotaan.
Infantinon ilmeisenä houkutuksena käyttämä rahasumma jaettaisiin kahdessa osassa.
Infantinon esittelemä rahoitusehdotus pitäisi sisällään Fifan alaisuuteen perustettavan tytäryhtiön, josta yksityiset sijoittajat omistaisivat 20 prosenttia. Tytäryhtiö vastaisi Fifan kilpailutapahtumista, kuten MM-kisoista.