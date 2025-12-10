Kalle Rovanperä on asetettu ajokieltoon lääkärin toimesta.
Rovanperä, 25, aloitti Super Formula -testit Japanin Suzukassa keskiviikkona. Suomalainen pystyi ajamaan kuitenkin vain aamupäivällä tunnettuaan olonsa huonovointiseksi ennen iltapäivän ajosessiota.
Rovanperä tiedotti myöhemmin keskiviikkona, että hänellä on todettu sisäkorvaperäisen asentohuimauksen oireita, mitkä vaikuttavat tasapainoon ja näkökykyyn.
– Sain tohtorilta ajokiellon tämän viikon ajaksi. Olen todella pettynyt, sillä en päässyt ajamaan kunnolla aamupäivän aerodynamiikkatestien lisäksi, Rovanperä kirjoittaa Instagramin Tarinat-osiossa.
Super Formula -testit jatkuvat Suzukassa vielä torstaina ja perjantaina.
Kierrosaikojen perusteella Rovanperällä on edessään valtava haaste, sillä hän jäi testipäivän aamusession kärkiajoista yli seitsemän sekuntia ja oli tuloslistan viimeinen. Toisaalta Rovanperän mainitsemien aerodynamiikkatestien vaikutusta aikoihin on vaikea arvioida.
Huhtikuussa käynnistyvän Japanin Super Formula -kauden 2026 osakilpailut esitetään Suomessa