Esapekka Lapin konttori vaihtui kesken viikonlopun Skodasta Hyundain. Ensi viikolla Ruotsissa MM-rallikautensa aloittava Lappi koki siirtymän Rally2-autosta Rally1-autoon yllättävänkin helpoksi.

Lappi päästeli perjantaina ja lauantaina Skodan Rally2-kalustolla Tunturirallissa, jossa hän pääsi juhlimaan SM-osakilpailun voittoa kartanlukijansa Enni Mälkösen kanssa.

Parivaljakon voitonjuhlat jäivät lauantai-iltana Rovaniemellä lyhyiksi, sillä sunnuntaina heillä oli edessä pitkä testipäivä Hyundain Rally1-kalustolla Kemijärven puolella.

Lappi ajaa tänä vuonna kaikki osakilpailut SM-sarjassa, mutta lisäksi hänellä on ajohommia myös MM-sarjan puolella Hyundain tehdastiimin osa-aikaisena kuljettajana. Lapin ja Mälkösen MM-urakka käynnistyy ensi viikolla Ruotsin osakilpailusta.

Vaihdos Rally2-kalustosta ykköskaliiperin autoon oli tuntuva.

– Onhan niissä aika iso ero, vaikka ei se taida ihan sekuntia kilometrillä olla. Mutta sisällä ero tuntuu hyvin isolle. Rally1-autossa on asennetta ja aggressiivisuutta, kun ääntä ja downforcea on enemmän, Lappi vertaili MTV Urheilulle.

– Rally1-auto vähän jopa pyytää ajamaan kovaa. On niissä vaan iso ero, kun moottori kiertää (Rally1-autossa) pidemmälle ja tuntuu kivalta.

Lapille on kertynyt ajotaukoa MM-sarjan pääluokasta lähes puolitoista vuotta. Edellisen kerran suomalaiskuski ajoi MM-pisteistä syksyllä 2024 Chilen osakilpailussa.