Kalle Rovanperän ensimmäinen testipäivän Super Formula -autolla Suzukan radalla sai ikävän käänteen.

Rovanperä, 25, jakoi tunnelmia ensimmäisistä Super Formula -testeistään sosiaalisen median tilillään keskiviikkona. Nyt testipäivästä on tihkunut lisätietoa.

Rovanperä ajoi aamupäivän testijaksossa 32 kierrosta ja kellotti nopeimman aikansa 1.44,602 seitsemännellä kierroksellaan. Paikalla olevan moottoriurheilutoimittajan Jamie Kleinin mukaan Rovanperä joutui kuitenkin jättämään iltapäivän session väliin "huonovointisuuden takia". Hän oli saanut vahvistuksen tähän suomalaisen edustamalta KCMG-tallilta.

– Se ei liittynyt mihinkään ongelmaan aamupäivällä, vaan kyse oli enemmän yleisestä väsymyksestä kiireisen vuoden päätteeksi. Päätettiin, että hänen on parempi levätä, kun edessä on vielä kaksi testipäivää, Klein kirjoittaa Twitterissä.

Kierrosaikojen perusteella Rovanperällä on edessään valtava haaste, sillä hän jäi testipäivän aamusession kärkiajoista yli seitsemän sekuntia ja oli tuloslistan viimeinen.

