Super Formula -sarjassa ensi kaudella ajavan Kalle Rovanperän ensitestit menivät mönkään, kun asentohuimauksen oireet iskivät yllättäen Japanin Suzukassa. Rovanperä kertoo MTV Urheilun haastattelussa oireistaan ja tilanteestaan nyt viikkoa myöhemmin.

– Ei se reissu tietenkään ihan optimaalisesti mennyt. En päässyt ajamaan kuin yhden session ensimmäisen päivän aamuna. Sen jälkeen tuli asentohuimausta. Tuli ajokieltoa niin en päässyt enää jatkamaan, Rovanperä kertaa tapahtumia.

Lääkäri totesi suomalaisella sisäkorvaperäisen asentohuimauksen. Oireet olivat sellaisia, ettei auton rattiin ollut asiaa.

– Siinä alkaa huimaamaan ja näkökenttä alkaa liikkua ja pyöriä. Se ei tuossa ajaessa ole hirveän hyvä.

– Japanissa pienellä kielimuurilla käytiin monessa lääkärissä. Kyllä siihen löytyi syyt, ja pitäisi olla nyt ainakin korjaantunut, paranemisen pitäisi olla lähtenyt nyt hyvin käyntiin. Toivotaan vain, ettei se uusiudu. Kaikki pitäisi olla kunnossa, hän sanoo nyt.

Rovanperän mukaan ennaltaehkäiseviä keinoja ei pahemmin ole tarjolla.

– Ei siihen ilmeisesti oikein hirveästi voi tehdä. Tuo kerta tuli ilman mitään isompaa syytä. Sitä voi ilmentyä monesta syystä.

Rallin MM-sarjasta Super Formulaan vaihtava kuljettaja harmittelee sairastumisen takia hukattuja ajotunteja. Uuteen autoon tutustuminen jäi pahasti vajaaksi.