Kommentti: Kalle Rovanperän tärkein valtti paloi – nyt täytyy todella tapahtua jotain ennennäkemätöntä Kalle Rovanperä loikkasi hänelle kaksi maailmanmestaruutta tuoneesta rallista rata-autoilun ja formuloiden pariin. Ensimmäisen testirupeaman epäonni kasvatti haastetta entisestään. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein Julkaistu 13.12.2025 06:55 JUHO KOKKO – MTV URHEILU Kalle Rovanperä olisi tarvinnut häneltä peruuntuneita testipäiviä enemmän kuin kukaan muu Super Formula -sarjan nykykuljettaja, kirjoittaa moottoriurheilua laaja-alaisesti seuraava MTV Urheilun ralliselostaja Juho Kokko. Paljon on lyhyessä ajassa tapahtunut. Vielä muutama viikko sitten rallin kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä oli huipentamassa ralliuraansa kauden päätösosakilpailussa Saudi-Arabiassa. Formulauran alun tiedettiin olevan sähäkkä ja vaativa, sillä Rovanperä kilpailee alkuvuodesta ahkerasti Uuden-Seelannin Regional-sarjassa ennen huhtikuussa alkavaa Japanin Super Formula -kautta. Super Formula -kauden merkittävin testirupeama ajettiin tällä viikolla Japanin Suzukan radalla. Testisessioita oli ohjelmassa kuusi kappaletta kolmeen päivään jaettuna. Rovanperän oli tarkoitus ajaa näistä kaikissa, F1-sarjasta tutun Jack Doohanin tavoin, mutta valitettavasti toisin kävi. Kaikki oli pedattu sille, että testiviikon seuratuin kuljettaja saisi parhaan mahdollisen valmistautumisen kohti alkavaa kautta. Rovanperän tukena oli myös Toyotan kanssa yhteistyötä tekevän Hitech-tallin insinöörejä KCMG-tiimin henkilöstön lisäksi. Rovanperän testejä keskiviikkona aamuvarhain seuranneet kiinnittivät huomiota siihen, miksei suomalaista nähty radalla ensimmäisen ajopäivän jälkimmäisessä sessiossa lainkaan.





. Samassa jysähti odottamaton, oikeastaan pahin mahdollinen uutinen.

Testiviikko oli päätöksessä ennen kuin se ehti käytännössä edes alkaa.

Internetiä selatessa törmäsin kommentteihin, jotka olivat tiivistettynä: "Rovanperä jäi seitsemän sekuntia kärjelle, ei palaa F1-sarjaan, eikä mahdollisuutta pärjätä Japanissa."

Asentohuimauksen oireista on puhuttu viimeiset päivät, joten lienee viimein syytä puhua myös formuloista. Mitä testirupeaman käytännössä kokonaan väliin jääminen tarkoittaa urheilullisesti kohti huhtikuussa käynnistyvää kautta?

Kierrosaikoja ei pidä koskaan testien alussa tuijottaa, varsinkaan kuljettajan kohdalla, joka ajaa ensimmäisessä kunnon virallisessa testitapahtumassa formula-autolla. Rovanperä keskittyi aerodynamiikkatestaukseen ajaessaan koko aamusession käytännössä installaatio- eli testikierroksia, piipahtaen aina säännöllisesti varikolla palatakseen uudelleen radalle.

Kierrosmäärät olisivat olleet näiden päivien oleellisin seikka. Siinä missä Rovanperän ajotuntuma karttui ainoastaan 32 kierroksen edestä, muut urakoivat parhaimmillaan yli sata kierrosta testipäiviensä aikana. Kun takamatkaa kaikkiin muihin formuloissa ja ratasarjoissa koko ikänsä ajaneisiin kuljettajiin oli valmiiksi jo äärimmäisen paljon, vaikeutui haastava asetelma entisestään.

Rovanperä olisi tarvinnut näitä kierroksia lähtökohdiltaan enemmän kuin kukaan muu.

Formuloihin siirtyessä Rovanperä on itsekin puhunut olevansa elämänsä suurimman haasteen edessä. Super Formuloissa menestyminen vaatii auton täydellistä tuntemista, jolloin avautuu seikat pientenkin yksityiskohtien hiomiseen. Ajokilometrien myötä tuntemus autosta kasvaa ja sen myötä kuljettaja saa avaimet parhaan suorituskyvyn ulosmittaamiseen.

Tämä toteutetaan viemällä auto äärirajoille. Siihen tulee päälle yhteistyö kisa- ja ratatilanteissa insinööritiimin ja koko tallin välillä.

Japanista kantautui tietoja, että Rovanperän talli oli tyytyväinen hänen työskentelyynsä ja ammattimaiseen otteeseensa näinkin pienellä otannalla. Tähän projektiin suomalainen on selkeästi lähtenyt täysillä ja asennepuolesta formulauralla menestyminen ei tule jäämään kiinni. Virallisia testisessioita on ikävä kyllä jäljellä enää kahden päivän edestä helmikuun lopussa, nekin Suzukassa.

Mitä niissä täytyy tapahtua ja mitä kaudesta tämän kaiken jälkeen voidaan realistisesti odottaa?

Rovanperän olisi ollut tärkeää saada kaikki mahdolliset ajopäivät täyteen, sillä sattuman rooli olisi voitu siten taklata.

Kahdessa jäljellä olevassa ajopäivässä voi tulla esteitä hänestä itsestäänkin riippumattomista syistä, kuten muiden ajovirheiden, sään tai teknisten ongelmien takia. Helmikuun kahden testipäivän aikana on saatava käsitys autosta, kisavauhdista sekä yhden kierroksen aika-ajovauhdista. Samalla selviää viimeistään myös, miten hän tottuu aerodynamiikaltaan maailman toiseksi nopeimpien formula-autojen G-voimiin.

Yhtään kisaa ei ole vielä ajettu, mutta välittömästi menestyminen kauden avauksessa Motegissa alkaa olla käytännössä mahdotonta – tai sitten tulee tapahtua jotain, mitä moottoriurheilussa ei ole koskaan nähty.

Rovanperän kehittyminen kauden aikana on tärkein asia, jota tulee tarkalla silmällä seurata. Pelastettavissa ei enää ole testikilometrien suhteen, mutta kilpailukauden eri rataprofiilit voivat tuoda merkittävääkin vaihtelua Rovanperän asemaan voimasuhteissa.

Tässä tavoitteessa onnistuessaan Rovanperä on tehnyt työn, jota kukaan muu ralliautoilun maailmanmestari ei modernilla aikakaudella ole onnistunut radalla, formula-auton ratissa tekemään. Jo pelkästään Motegin avauskilpailussa lähtöruudukossa oleminen on saavutus tämän viikon tapahtumien jälkeen.

Super Formuloissa on ollut käytössä 107 prosentin sääntö aika-ajojen ensimmäisessä osiossa, eli verrokkiaika, jonka alittamalla kuljettaja saa osallistumisoikeuden kilpailuun. Tässä ei pitäisi olla Rovanperälle haasteen poikastakaan, sillä osallistumisoikeuteen vaadittava verrokkiaika oli Japanin päätöskisassa yli kuusi sekuntia ensimmäisen aika-ajo-osion nopeinta aikaa hitaampi.

Ei se mennyt kokeneemmissakaan ratapiireissä ihan putkeen. Alkukaudesta F1-sarjassa Suzukassa rajusti ulos ajanut Jack Doohan ajoi jokaisena testipäivänä pihalle radan yhdeksännessä mutkassa – vieläpä kolmen aivan identtisen ajovirheen seurauksena.