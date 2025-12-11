Kalle Rovanperä on avannut oireitaan, jotka päättivät hänen Super Formula -ensitestinsä keskiviikkona.
Rovanperä, 25, pystyi ajamaan ensimmäisissä Super Formula -testeissään Suzukassa vain puolikkaan päivän. Tämän jälkeen hän joutui vetäytymään huonovointisuuden takia.
Suomalaistähti kertoi myöhemmin, että lääkäri oli todennut hänellä sisäkorvaperäisen asentohuimauksen oireita, mitkä vaikuttavat tasapainoon ja näkökykyyn. Rovanperä on avannut oireitaan enemmän Motorsportin japaninkielisillä verkkosivuilla.
– Minua alkaa huimata, jos liikun äkillisesti, jopa sängyssä maatessani, Rovanperä kertoo.
MM-rallin formulasarjoihin vaihtanut Rovanperä ei ole omien sanojensa mukaan kärsinyt aiemmin vastaavista oireista.