MM-rallin formulasarjoihin vaihtanut Rovanperä ei ole omien sanojensa mukaan kärsinyt aiemmin vastaavista oireista.

– Minua alkaa huimata, jos liikun äkillisesti, jopa sängyssä maatessani, Rovanperä kertoo.

Suomalaistähti kertoi myöhemmin, että lääkäri oli todennut hänellä sisäkorvaperäisen asentohuimauksen oireita , mitkä vaikuttavat tasapainoon ja näkökykyyn. Rovanperä on avannut oireitaan enemmän Motorsportin japaninkielisillä verkkosivuilla .

– Olin siis yllättänyt. Mutta ilmeisesti kuka tahansa voi saada näitä oireita milloin tahansa. Kyse oli siis epäonnisesta ajoituksesta, Rovanperä summaa.

Lääkäri asetti Rovanperän ajokieltoon, joten hän ei saa osallistua testeihin torstaina ja perjantaina.