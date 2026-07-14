Ryanairin lennolla loukkaantunut matkustaja ei muista onnettomuudesta mitään.

Ryanairin lennolla Kreikan Thessalonikista Saksan Memmigeniin koettiin kauhunhetkiä perjantaina 10. heinäkuuta, kun koneen matkustamon ikkuna rikkoutui moottorivian takia ja 61-vuotias serbialaismies oli imeytyä ikkunasta ulos.

Nyt serbialaismiehen vaimo on kertonut lennon tapahtumista eri medioille. Hän istui miehensä vieressä onnettomuuden sattuessa.

Svetlana Grkovićin mukaan hänen miehensä Ljubisa Karovićin yläruumis ehti olla koneen ulkopuolella noin kahden minuutin ajan. Hän onnistui kahden muun matkustajan avustuksella vetämään miehensä takaisin koneen sisälle.

– Puoli kehoa oli ulkona koneesta. Reagoin nopeasti ja tartuin hänen jalkoihinsa. Ajattelin, että jos kuolemme, niin kuolemme yhdessä.

Grković kertoo, että hänen miehensä menetti tajunnan kolme kertaa tapahtuneen aikana.

Silminnäkijät kertoivat aiemmin kreikkalaismedioille, että Karovićilla oli turvavyö kiinni, joka auttoi pitämään hänen alaruumiinsa koneen sisäpuolella.

Grković kertoo, että tällä hetkellä hänen miehensä on hoidettavana sairaalassa ja on vakavasti loukkaantunut ja sokissa.

– Minulle on tärkeintä, että hän on hengissä. Hänen toinen kätensä on pahasti loukkaantunut ja hänellä on palovammoja. Hän ei pysty kommunikoimaan, eikä muista tapahtuneesta mitään.

Matkustajat paniikissa

Useat matkustajat raportoivat kuulleensa kesken lennon kovan pamauksen, jonka jälkeen happinaamarit otettiin käyttöön. Useat kuvailevat tilannetta kaoottiseksi ja moni meni tilanteessa paniikkiin.

– Luulimme koneen syöksyvän maahan. Paineen lasku oli äärimmäinen ja tuntui etten saa henkeä, yksi kertoo.

– Kuului huutoa ja luulin, että joku oli avannut hätäuloskäynnin, toinen kuvailee.

Tekniset tutkijat eivät ole vahvistaneet paineen laskua.