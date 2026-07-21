Lionel Messille annetaan kovaa kritiikkiä MM-finaalin tapahtumista.
Argentiinan supertähti vaikutti kuvatallenteiden perusteella vaatineen Espanjan Marc Cucurellalle ulosajoa kesken sunnuntain loppuottelun.
Messin ja Cucurellan välienselvittelystä leviää videoita ja kuvia, joiden perusteella Messi näytti protestoivan päätuomarille voimakkaasti. Messin on tulkittu vaatineen puolustajalle punaista korttia suun peittämisestä.
MM-kisoissa sovellettiin ensi kertaa sääntöä, jonka myötä suun peittäminen johti suoraan punaiseen korttiin ja ulosajoon.
Messin reaktio on kerännyt runsaasti kritiikkiä. The Independentin mukaan muun muassa asiantuntija Lee Dixon tyrmäsi "kantelun".
– Peli on mennyttä, jos yrität saada vastustajalle kortteja tuollaisesta. Messin ei pitäisi olla tuollainen vauva, se oli naurettavaa, entinen Englannin maajoukkuepelaaja tyrmäsi.
Välikohtaus saatui välittömästi Argentiinan Enzo Fernandezin ulosajon jälkeen. Messi ei kuitenkaan saanut punakortteja tasoitettua.
Sports Illustrated on tarttunut tapaukseen. Se nostaa esiin tilanteet, joissa suun peittäminen johti ulosajoon sunnuntaina päättyneissä kisoissa. Paraguayn Miguel Almiro ja Ecuadorin Piero Hincapie laitettiin suihkuun MM-kisojen aikana juurikin uuden säännön turvin.
Urheilujulkaisu on löytänyt todennäköisen syyn, miksi Cucurella säästyi punaiselta. Sen mukaan suun peittäminen on kiellettyä vain konfliktitilanteissa. Videolta näkyy, kuinka Cucurellan käsi käy vain hetkellisesti huulien edessä. Varsinaisesta yhteenotosta ei ole todisteita.