Kotimaiset tomaatit ovat nyt parhaimmillaan – älä pilaa tomaatteja säilyttämällä niitä väärin!

Kotimaisten tomaattien satokausi on parhaimmillaan toukokuusta syyskuuhun. Tomaattien huippusesonki ajoittuu heinä–elokuuhun, ja monet kotimaiset tomaatit ovat nyt edullisimmillaan ja maukkaimmillaan.

Moni ei tule ajatelleeksi, miten monipuolisesti eri tomaattilajikkeita Suomessa nykyään viljellään. Satokausikalenterin tomaattiasiantuntija Niina Virtanen esitteli maanantaina Huomenta Suomessa kotimaista tomaattisatoa.

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Suomalaisten pahin tomaattivirhe

Samalla nousi esiin myös suomalaisten yleisin ja pahin tomaattivirhe – ja sehän on tietysti tomaattien säilytys kotona.

Suurin osa suomalaiskaupoissa myytävistä tomaateista poimitaan raakoina, jotta ne kestäisivät paremmin säilytyksen tukuissa ja kauppojen hyllyillä. Jos kaupasta sitten ostaa kotiinsa hieman raa'an tomaatin, on todella tärkeää olla laittamatta sitä jääkaappiin.

– Annetaan tomaatin kypsyä huoneenlämmössä loppuun. Tomaatin optimaalinen säilytyslämpötila on 13 astetta. Jääkaappi on yleensä sen 4–5 astetta, niin se on aika kylmä, Virtanen muistutti.