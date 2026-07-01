Moni kuluttaja on menettänyt rahansa ostettuaan matkapaketin Melissa Travelilta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pyytää poliisia tutkimaan, ovatko matkanjärjestäjä Melissa Travel ja sen vastuuhenkilöt syyllistyneet rikoslain mukaiseen matkapalvelurikokseen ja petokseen.

KKV kertoo tiedotteessaan saaneensa useita ilmoituksia kuluttajilta, jotka ovat ostaneet Facebookin kautta matkapaketin Melissa Travelilta syyskuun 2025 jälkeen.

Tämän vuoden helmikuun puolessa välissä yritys on ilmoittanut osalle kuluttajista yrityksen maksukyvyttömyydestä. Tällöin moni on jäänyt ilman maksamiaan matkapalveluja.

Osalle ongelmat ovat tulleet tietoon vasta matkalla, ja he ovat joutuneet maksamaan esimerkiksi hotellimajoituksia uudestaan suoraan hotellille saamatta korvauksia Melissa Travelilta.

Kuluttajat ovat todennäköisesti menettäneet rahansa, sillä Melissa Travel ei ole ilmoittautunut KKV:n ylläpitämään matkanjärjestäjien vakuusrekisteriin eikä asettanut lain vaatimaa vakuutta.

Vakuuden tarkoitus on turvata matkustajien rahat yrityksen maksukyvyttömyyden varalta.

Matkoja myyty maksukyvyttömyydestä huolimatta

Vaikka Melissa Travel on jo aiemmin ilmoittanut osalle kuluttajista, ettei heidän ostamiaan matkapaketteja voida toteuttaa maksukyvyttömyyden vuoksi, se on myynyt yhä uusia matkapaketteja ja hotellimajoituksia ja perinyt niistä täyden maksun etukäteen.