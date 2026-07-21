Otkes tutkii Hyvinkään lentoturmaa.
Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi paikkatutkinnan Hyvinkään lentoturman tapahtumapaikalla, Otkes kertoi aamuyöllä. Selvitystyö onnettomuudesta jatkuu.
Yksi ihminen kuoli pienlentokoneonnettomuudessa Hyvinkäällä maanantaina. Koneessa oli kaksi ihmistä, joista yksi kuoli ja toinen loukkaantui.
Sähkölentokone putosi moottoriradan maastoon maanantaina ennen iltaseitsemää. Poliisin alustavien tietojen mukaan kone oli noussut ilmaan mutta pudonnut pian nousun jälkeen.