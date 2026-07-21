Kohu osui hallituspuolue CDU:lle hankalaan aikaan, jossa sen suosio laskettelee yhä syvemmälle.
Hän saarnaa vettä, mutta juo viiniä, kuuluu saksalainen sanonta. Sananlasku on juolahtanut monen mieleen viikonloppuna Saksassa velloneen kohun aikana.
Kohumyrskyn silmässä on konservatiivipoliitikko ja kansanedustaja Jens Spahn. Lauantaina hän ilmoitti jättävänsä kristillisdemokraattisen CDU:n liittopäiväryhmän puheenjohtajan tehtävän. Suomessa vastaava nimike olisi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
Eron taustalla on kaksinaismoraalidilemma. Spahn ja hänen puolisonsa kertoivat viime viikolla saaneensa pojan sijaissynnyttäjän avulla.
Lapsi syntyi Yhdysvalloissa, jossa sijaissynnyttäminen on laillista – mutta Spahn on ollut monta vuotta puolueensa näkyvimpiä sijaissynnyttämisen vastustajia.
Arvokonservatiivinen CDU nousi vuoden 2025 liittopäivävaaleissa Saksan suurimmaksi puolueeksi. Se on tämänhetkinen kansleripuolue, jota johtaa Friedrich Merz.
Spahn on ollut puolueen parlamenttiryhmän johtajana yksi Saksan näkyvimpiä poliitikkoja.
Puheet ja teot eivät kohtaa?
Konkaripoliitikko kuuluu CDU:n oikeaan laitaan, ja on tullut tunnetuksi maahanmuuttokriitikkona ja esimerkiksi abortin vastustajana.
Sijaissynnyttämisen laillistamistakin hän on vastustanut näkyvästi ainakin vuosikymmenen verran.
– Homoseksuaalina miehenä ja kristittynä en pysty samaistumaan ajatukseen vuokrakohdusta, Spahn sanoi esimerkiksi vuonna 2015 GQ-lehdelle antamassaan haastattelussa.