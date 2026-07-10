Neljä ihmistä vietiin sairaalahoitoon onnettomuuden jälkeen.
Ryanairin Boeing 737–800-lentokoneessa koettiin kauhunhetkiä, kun matkustamon ikkuna rikkoutui kesken matkan perjantaiaamuna, uutisoi muun muassa Euronews.
Kone oli matkalla Kreikan Thessalonikista Müncheniin, kun se joutui yllättäen palaamaan takaisin moottorivian takia, kertovat paikalliset viranomaiset.
Moottorista irtosi kappale, joka rikkoi matkustamon ikkunan.
Kreikkalaismedia Ta Nean mukaan silminnäkijät kertovat ikkunan läheisyydessä istuneen miehen ”imeytyneen” osittain ulos, niin että hänen päänsä oli koneen ulkopuolella ja hän jäi hartioistaan kiinni.
Tapahtuneesta on eri medioissa erilaisia tulkintoja.
Silminnäkijöiden mukaan mies saatiin vedettyä takaisin sisään, jonka jälkeen koneessa matkustajina olleet lääkärit antoivat hänelle ensiapua.
Miehen kerrotaan saaneen vammoja kaulan ja hartioiden alueelle. Kreikkalaismedian mukaan kyseessä oli 61-vuotias serbialaismies.
Tilanne aiheutti paniikkia matkustamossa ja Euronewsin mukaan happinaamarit otettiin varotoimina käyttöön.
Kone teki hallitun hätälaskeutumisen takaisin Thessalonikin kentälle, jossa vastassa oli pelastuslaitos ja poliisi valmiustilassa.