Pakkaset vaikuttavat lentoliikenteeseen Suomessa.
Finnair on perunut huomiselta kaikki Kittilään suuntaavat lennot, yhtiöstä kerrotaan STT:lle.
Lisäksi huomiselta aamulta on peruttu yksi lento Helsinki-Vantaalta Rovaniemelle ja takaisin.
Finnair perui myös tältä päivältä useita Lapin-lentoja.
Lentojen perumisia ovat aiheuttaneet kovat pakkaset. Lentoasemayhtiö Finavian viestinnästä kerrotaan STT:lle, että Kittilän lentoasemalla ei ole ollut lentoja lainkaan perjantaina eikä lauantaina.
Muilla Lapin lentoasemilla lennot ovat kulkeneet pääosin normaalisti.