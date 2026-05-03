Rovaniemellä on käynnissä usean viranomaisen tehtävä.
Poliisi on yksityisasunnossa Rovaniemellä selvittämässä epäiltyä väkivaltarikosta. Tapauksesta ei aiheudu vaaraa sivullisille poliisi korostaa. Poliisi sai hälytyksen paikalle kello 13.07.
Silminnäkijä kertoo Iltalehdelle, että epäiltyjä uhreja on useampia. Yhtä heistä autettiin talon edustalla ja toista, veristä miestä kannettiin ambulanssiin omakotitalon takaa. Tätä ennen poliisit olivat kiertäneet silminnäkijän talon taakse rynnäkkökiväärien kanssa.
IL kertoo nähneensä tilanteesta myös videoita, jotka tukevat silminnäkijän kertomaa.