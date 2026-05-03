Eurooppalaisten kuninkaallisten perheiden seuratuimpia jäseniä ovat poikkeuksetta kuninkaalliset lapset ja eritoten ne, jotka ovat itse kruununperijöitä.

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa.

Kruunun takaa -sarjassa MTV Uutisten toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-tietokirjailija Satu Jaatinen keskustelevat siitä, millaista voi olla kuninkaallisten lasten elämä, kun heidän kasvonsa tunnetaan ympäri maailman ja heidän joukossaan on myös tulevia hallitsijoita.

– Nämä pienet lapset ovat aina hirveän tärkeitä hoveille, ja samalla se kaikista suojelluin asia. Tuo on aika rankka duuni ja paikka, johon he syntyvät. Näitä lapsia pitäisi yhtaikaa suojella, mutta samalla antaa tipoittain vähän jotain herttaista ja isänmaallista kansalle, Jaatinen kertoo.

Esimerkiksi brittihovin prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen lapset ovat kiistatta maailman tunnetuimmat alakouluikäiset lapset. 12-vuotias prinssi George, 10-vuotias sekä 8-vuotias elävät tästä huolimatta melko yksityistä elämää, sillä heidän vanhempansa tiettävästi haluavat tarjota lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden ja nuoruuden asemastaan huolimatta.