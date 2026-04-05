Sergio Pérez vastasi tymäkästi Cadillac-johtokasvo Mario Andrettin iskemään kritiikkiin.

Cadillac on kamppaillut paikoin mallikkaastikin alemman kastin sijoituksista ensimmäisen F1-kautensa alussa – enempää harva on odottanut. Cadillacin hallituksen jäsen ja tiimin F1-projektin kantaviin voimiin lukeutuva Mario Andretti antoi kuitenkin vastikään rapaa tallin kuljettajille Sergio Pérezille ja Valtteri Bottakselle.

– Ollakseni rehellinen, he molemmat ovat mielestäni hieman ruosteessa, vuoden 1978 F1-maailmanmestari sanoi maaliskuussa julkaistussa Drive to Wynn -podcastin jaksossa.

Legenda totesi kummankin konkareista olleen viime kauden tositoimista sivussa. Pérez ei ollut F1-ympyröissä ollenkaan, Bottas oli puolestaan Mercedeksen varakuljettaja.

– He ovat hyvin varovaisia uuden paketin ja kaiken muun kanssa. Tavoitteena on vain osallistua ja välttää takaiskuja ja lisätyötä, joita voisi ehkä tulla olemalla rohkea.

"Todella korkealla tasolla"

Pérez on Andrettin kanssa eri mieltä.

– Rehellisesti, olemme mielestäni suoriutuneet todella korkealla tasolla, meksikolainen sanoi Motorsport.comin mukaan ennen viime viikonlopun Japanin GP:tä.