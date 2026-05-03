Paimiossa Varsinais-Suomessa eilen tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuollut oli epäillyn kyydissä, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista STT:lle.

Yksi ihminen kuoli ja seitsemän loukkaantui, kun auton kuljettaja ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi kahteen autoon.

Poliisi tutkii asiaa muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Epäiltyä on kuultu, mutta päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan syytä vastaantulijoiden kaistalle ajamiselle ei ole selvinnyt.

Asiasta uutisoi aiemmin Yle.