Tässä ovat Farmi Suomi -kilpailijat – mukana Häärijä, Frederik ja takavuosien BB-tähti

Farmi Suomi -ohjelman kilpailijat julkaistiin.

Farmi Suomi -ohjelman kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä ja mukana nähdään joukko julkisuudesta tuttuja kilpailijoita.

Susanna Laineen juontamassa ohjelmassa ovat tänä vuonna mukana: junttidiskon kuningas Frederik, kuntovalmentaja Jucci Hellström, hyvinvointivaikuttaja Kirsi Salo, kirjailija Henriikka Rönkkönen, Käärijän rinnalla Häärijänä tutuksi tullut taiteilija Tomi Häppölä, tatuointitaiteilija Kätlin Malm, somevaikuttaja Janne Naakka, somesta tuttu isännätär Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio, kuvataiteilija Riiko Sakkinen, muodin sekatyöläinen Sini Sabotage, yrittäjä Noriko Salo, poliitikko Joonas Könttä, Kwan-yhtyeestä tuttu Tidjân Ba sekä TikTokista tuttu "Suomen Gossip Girl" Jannica Nordberg.

Ohjelma kuvataan tutulla maatilalla, jossa myös vanha tuttu pehtoori Terho Häkkinen. Kilpailun päätteeksi yksi voittaa ja kuittaa itselleen 30 000 euroa.

Farmi Suomen 8. kausi nähdään Nelosella ja Ruudussa 2026.

Tutustu kilpailijoihin:

Kirsi Salo, 58, hyvinvointivaikuttaja

Tv-juontajana ja uutisankkurina tunnetuksi tullut Kirsi Salo on jo vuosia sitten vaihtanut mediaglamourin luonnon rauhaan ja elää nykyisin lähes omavaraista elämää keskelle eteläsavolaista metsää perustamassaan Onnellisten kylässä. Farmilla Salo onkin itselleen tuttujen asioiden äärellä ja pystynee käyttämään oppimaan taitoja hyväkseen maalaiselämässä pärjäämiseen ja kisaamiseen. Kyläprojektinsa ohessa Salo työskentelee hyvinvointivalmentajana ja luennoitsijana.

Kätlin Malm, 38, tatuointitaiteilija

Kätlin Malm saavutti suosiota Suomessa vuonna 2009, kun hän osallistui Big Brotheriin ja sijoittui siinä toiseksi. Nykyään Malm niittää kansainvälistäkin mainetta tatuointiartistina ja pyörittää miehensä kanssa yhteistä studiota Tallinnassa. Eläin- ja luontoaiheiset teemat ovat lähellä Malmin sydäntä ja hän onkin erikoistunut värikkäisiin ja näyttäviin, jopa maalauksellisiin kokonaisuuksiin. Farmi ympäristönä on taatusti taiteilijaa innostava.

Henriikka Rönkkönen, 41, kirjailija

Kirjailija-bloggaaja Henriikka Rönkkönen on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, sekä auktorisoitu seksuaalineuvoja. Hän teki pro gradunsa naisten pornokirjoituksista, ja on kirjoittanut neljä romaania, joista varsinkin Bikinirajatapaus on saanut osakseen hehkutusta. Selviytyjiin osallistuessaan Henriikka sairastui vakavasti ja hakeekin nyt Farmilta itselleen korjaavaa kokemusta tv-kisailusta.

Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio, 31, maanviljelijä

Anne-Mari Tarkkio on saavuttanut somessa valtaisan suosion esittelemällä työtään ja arkeaan maanviljelijänä. Amskidabamski-nimellä somettava Anne-Mari osti vanhempiensa maatilan vain 23-vuotiaana, ja sen jälkeen isännättäreksi itseään kutsuva Anne-Mari on onnistunut yhdistämään influensserin ja maajussin työt menestyksekkäästi. Amski on todennut, että “viljely tuottaa ihmisille ruokaa, somettaminen tarjoaa sirkushuveja”. Farmilla hän pääsee hyödyntämään laajaa osaamistaan kummallakin saralla.

Jose ”Jucci” Hellström, 51, kunto-ohjaaja

Tanssiryhmä Scandinavian Hunksien perustajajäsen ja ryhmässä pitkän uran tehnyt Jucci Hellström toimii nykyään personal trainerina. Viimevuosina kovia kokenut mies sairasti muutama vuosi sitten suolistosyövän, jonka lisäksi lonkkavaivat vievät Hellströmin leikkauspöydälle. Vastoinkäymistä huolimatta miehen aurinkoinen olemus ei ole kadonnut mihinkään ja tahto kuntoua on pitänyt hänet vireessä. Musikaaleissa ja elokuvissakin esiintynyt Jucci lähtee Farmille mieli avoimena, kohti itselleen uusia asioita.

Riiko Sakkinen, 49, kuvataiteilija

Kuvataitelija Riiko Sakkinen tunnetaan taiteensa kautta varsinkin kapitalismin kritisoijana ja vastavirtaan kulkijana. Sakkinen on asunut perheensä kanssa yli parikymmentä vuotta pienessä espanjalaiskylässä ja tehnyt työtään taiteilijana sieltä käsin. Turborealismiksi kutsumansa taidesuuntauksen luoneenella Sakkisella on ollut yksityisnäyttelyitä ympäri maailmaa ja hänen töitään löytyy muun muassa New Yorkin Modernin taiteen museon ja Kiasman kokoelmista.

Joonas Könttä, 35, poliitikko

Eduskunnassa keskustan riveissä istunut Joonas Könttä on varmasti kovassa tikissä Farmille tullessaan. Jyväskyläläinen kaupunginvaltuutettu Könttä harrastaa mm. triathlonia ja judoa, joten kestävyyttä ja ketteryyttä miehestä varmasti löytyy. Könttä mainitsee myös kalastuksen ja metsästyksen kiinnostavan ja siksi farmielämä ei miestä kauhistuta. Aika tulee näyttämään, miten Könttä pärjää sen kanssa, että hän ei pääse Farmilla tyydyttämään varsin kovaa uutisnälkäänsä.

Tidjân Ba, 46, laulaja

Vuosituhannen alussa suureen suosioon nousseen Kwan-yhtyeen toisena laulajana komean uran tehnyt Tidjân Ba toimii nykyään luokanopettajana. Televisossa hän haastoi itseään isosti edellisen kerran vuoden 2024 Tähdet, tähdet -ohjelmassa. Tidjânin isoäiti on kotoisin Pieksämäeltä ja hän on viettänyt lapsuutensa kesiä näissä maisemissa. Onko tästä jonkin asteisesta kotikenttäedusta hyötyä vai haittaa Farmilla, selvinnee vasta kuvausten edetessä.

Tomi "Häärijä" Häppölä, 32, taiteilija

Tomi Häppölän viime vuodet ovat olleet todella kiireisiä. Hän on urakoinut Käärijän keikoilla Häärijänä siihen tahtiin, että heikompia hirvittää. Käärijän aisaparina hän on onnistunut luomaan itseleen oman fanikunnan somessa humoristisella sisällöllään. Farmilla nähdään kuinka pitkälle miehen huumori kantaa. Historiallista on ainakin se, että näemme ensimmäisen kerran julkisuudessa millainen ihminen Häärijän takana oleva Tomi oikeasti on.

Ilkka "Frederik" Sysimetsä, 80, junttidiskon kuningas

Junttidiscon kuninkaaksi itseään kutsuva Frederik on esiintymislavoilla suvereeni tekijä, mutta miten hän pärjää maaseudun alkeellisissa oloissa? Farmin ikämiessarjaan lähtevä kansan kestosuosikki on pitänyt värikästä ja räväkkää menoaan yllä jo seitsemällä vuosikymmellä. Siinä on pohjaa miltä ponnistaa, mutta nähtäväksi jää pärjääkö sooloartisti hankkimillaan eväillä osana isompaa porukkaa.

Noriko Salo, 54, yrittäjä

Noriko Saloon on vuosikaudet liitetty aina titteliksi Mika Salon vaimo tai Mika Salon ex-vaimo. F1-elämä on hänen kohdallaan ollut historiaa jo pitkään, ja nykyisin kauneus- ja hyvinvointialalla toimiva Noriko lähtee puhtaasti omilla vahvuuksillaan taistelemaan Farmin voitosta. Samalla hän pääsee testamaan kuinka hyvin on oppinut tuntemaan suomalaisen maaseudun tapoja ja historiaa Suomessa vietettyjen vuosien aikana. Noriko onkin sanonut tuntevansa itsensä enemmän eurooppalaiseksi kuin japanilaiseksi.

Sini Sabotage, 39, muodin sekatyöläinen

Suomi-rap hiteistään tunnettu Sini Sabotage jätti laulajan uran taakseen viime vuonna ja toimii tällä hetkellä DJ-artistina ja podcastaajana. Hän on kertonut saaneensa tarpeekseen musiikkibisneksen rajuudesta ja luo nyt uraa muotimaailmassa. Farmillakaan ei taatusti pääse helpolla, mutta maaseudun energia on tunnetusti lempeää. Kilpailuviettiä ja sisua Siniltä kuitenkin löytyy ja sitä hän on aiemminkin televisio-ohjelmiin osallituessaan osoittanut.

Janne Naakka, 31, somevaikuttaja

Janne Naakka on saavuttanut laajaa tunnettuutta tubettajana ja bloggaajana. Naakka tuottaa mm. muotiin ja sisustukseen liittyvää sisältöä sadoilletuhansille seuraajilleen ja on siten yksi Suomen kirkkaimmista sometähdistä. Viime aikoina hän on alkanut luomaan uraa myös kiinteistövälityksen saralla. Perinteinen maalaismiljöö ei ole ehkä se omin ympäristö Jannelle, joten jää nähtäväksi, millaisen vaikutuksen Farmin lifestyle Naakkaan tekee.

Jannica Nordberg, 38, Suomen gossip girl

Jannica Nordberg kutsuu itseään Suomen Gossip Girliksi ja on saavuttanut TikTokissa suuren suosion juorupainotteisella sisällöllään. Aktiivisesti viihdemaailman tapahtumia kommentoivaa Nordbergia on kuultu myös Loop-radiokanavalla. Farmilla saadaan nähdä, ovatko juorut tälle neljän lapsen äidille itselleenkin tapa viestiä, vai pelaako hän itsensä voittajaksi jollain toisella taktiikalla.