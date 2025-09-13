Pirunpeli-uutuusohjelmassa mukana oleva Nelli Orell hyppää tubemaailmasta tv-ohjelmaan.

Tubettaja Nelli Orell on mukana Pirunpeli-uutuusohjelmassa, joka alkaa Maikkarilla 17. syyskuuta. Ohjelman osallistujille ei avattu ohjelman ideaa ennen kuvauksia, mutta Orellia ei tarvinnut kauaa suostutella mukaan.

– Mietin ehkä puoli sekuntia ja minulla tuli sellainen olo, että kyllä. Olen tosi seikkailuhenkinen ja mielestäni oli jopa hyvä asia, etten tiennyt yhtään, mihin olen menossa, keiden kanssa ja mitä siellä tehdään, Orell sanoi.

Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa on 12 tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle.

– Minä halusin juonitella ja päätin, jos menen johonkin psykologiseen ohjelmaan, niin totta kai haluan pelata siellä ihan kunnolla. En mene sinne vain haahuilemaan ja toivomaan parasta, Orell paljastaa pelitaktiikastaan.

Orell miettii hetken aikaa vastausta, kuka oli talossa pahin pelaaja.

– Minä! No ei vaan. Siellä oli omalla tavallaan tosi hyviä pelaajia, koska he tekivät tosi erilaisia asioita. Vaikea sanoa yhtä.