Brittilehti Daily Mail on lennättänyt F1-kisoja pitkään kiertäneen toimittajansa Jonathan McEvoyn Michael Schumacherin perheen tiettävästi omistamalle huvilalle Mallorcalle. McEvoy esittää jutussaan väitteitä Schumacherin terveydentilasta.

Maksumuurin takana olevaa juttua siteeraa muun muassa Wales Online. Sen mukaan McEvoy olisi hankkinut lähteiltään tietoonsa, että Schumacheria kuljetetetaan pyörätuolissa ympäri huvilaa eikä tämä näin ollen ole vain vuoteenoma.

McEvoy siteeraa jutussaan nimetöntä lähdettä.

– Emme voi olla varmoja, ymmärtääkö hän (Schumacher) kaikkea, sillä hän ei pysty kertomaan kenellekään. Oletettavasti hän ymmärtää joitain asioita, mutta ei kaikkea.

F1-urallaan ennätykselliset seitsemän maailmanmestaruutta voittanut Schumacher loukkaantui vakavasti joulukuussa 2013 sattuneessa lasketteluonnettomuudessa, eikä häntä ole nähty julkisuudessa sen jälkeen.