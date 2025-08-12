Michael Schumacherin jäynä meni läpi – "Olin paskoa housuuni"

Mahdollisuus testata Michael Schumacherin Benettonia syksyllä 1992 oli uran pelastusrengas vaikeuksissa olleelle F1-kuljettaja Perry McCarthylle, josta myöhemmin tuli Top Gearin ensimmäinen The Stig.

Michael Schumacher saavutti ensimmäisen Grand Prix -voittonsa Spassa vuonna 1992. Isoimpien otsikoiden alapuolella uutisoitiin surkuhupaisan Andrea Moda -tallin laajalti ennustetusta loppumisesta, kun tallin omistaja Andrea Sassetti pidätettiin petossyytteistä.

Toimittaja Russell Bulginin kirjoittama artikkeli esitteli ironisen, mutta myötätuntoisen kuvan kuljettajasta, joka oli vihdoin saanut läpimurtonsa F1-sarjassa – tosin äärimmäisen kamalan tiimin, Andrea Modan, kanssa. Kyse oli Perry McCarthysta.

Ensimmäisellä tutustumisellaan kokomustaan S291-autoon McCarthy oli vitsaillut, että se tarvitsi vain messinkikahvat näyttääkseen arkulta. Kun taipuisa ohjausakseli suisti hänet seinään Span kisan harjoituksissa, auto melkein täytti tuon tehtävän.

Mukaan kehitystyöhön

Kyseisellä kaudella Williams ja Nigel Mansell murskasivat muun kilpailijat reaktiivisella jousituksella varustetulla FW14B-autolla. Benetton testasi omaa järjestelmäänsä vuoden 1992 aikana, mutta oli kamppaillut hydraulinesteen jähmettymisen kanssa, mikä aiheutti auton epäloogisen käyttäytymisen.

Sen sijaan, että Schumacher olisi laitettu päivitysvaiheessa autoon ennen kuin se oli kypsä ja mahdollisesti hylännyt koko projektin, Benetton antoi testikuljettaja Alessandro Zanardin tehdä suurimman osan kehitystyöstä.

Kun Zanardi sairastui eikä ollut käytettävissä Silverstonen testeihin, tallipäällikkö Gordon Message tarvitsi sopivan rohkean kuljettajan viime hetken tuuraajaksi.

McCarthy sai puhelun ja saapui seuraavana päivänä. Kuten hän kuvaili F1:n Beyond The Grid -podcastin jaksossa, hän oli nopea ottaen huomioon, ettei hänellä ollut varsinaista F1-kokemusta.

McCarthyn Andrea Moda oli kestänyt vain muutaman kierroksen koko vuonna – mutta hän teki virheen kysyessään Schumacherilta neuvoa siitä, miten ajaa nopeammin.

McCarthyn kertoman mukaan Schumacher ei suurimmaksi osaksi maininnut mitään, mitä hän ei olisi kuullut aiemmin.

– Sanoin vain: Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Minä myös. Kyllä. Kyllä. Kyllä.

– Mutta sitten Michael sanoi: 'Ja minä ajan Bridge-mutkan täysillä.' Sanoin: 'Ei. Ei, ei, ei. Olen yrittänyt sitä koko ajan, mutta se ei vain toimi.’

Silti Schumacher pysyi kannassaan ja totesi ajavansa mutkan kaasu pohjassa.

"Se oli Michaelin syytä"

Vuosina 1991–1993 Bridge oli monien F1-fanien mukaan mutka, jonka voisi mainita samassa hengenvedossa Span Eau Rouge–Raidillon-mutkayhdistelmän kanssa.

Vuonna 1994 Bridgen lähestymisnopeuksia hidastettiin lisäämällä Abbeyhin shikaani, mutta lyhyen aikaa Bridge oli taidon ja rohkeuden barometri.

– Se kommentti todella vaikutti minuun. Ajattelin, että jos hän pystyy siihen, minäkin pystyn. Mutta sisimmässäni huusin: 'En pysty siihen!' Olin yrittänyt, mutta auto liikkui aivan liikaa, McCarthy muistelee.

Lopulta hän keräsi rohkeutensa pitääkseen oikean jalkansa nilkan suorana. Lähestyessään nypyltä mutkaa auton takapää lähti sivuluisuun noin 290 km/h nopeudesta.

– Melkein paskoin housuuni. Käteni olivat nopeammat kuin Bruce Leen kung fu -elokuvassa, McCarthy veistelee.

Palattuaan varikolle britti kohtasi Schumacherin kilpailuinsinöörin Pat Symondsin. McCarthy päätti käyttää pientä valkoista valhetta.

– Sanoin, että voimmeko tarkistaa rengaspaineet? Luulen, että jokin on vialla.

– Sitten Pat palasi, polvistui auton viereen ja sanoi virnistäen: ’No niin ystäväni, kuulostaa siltä, että sinulla taisi olla pieni tilanne, vai mitä?’

McCarthy luonnollisesti kielsi kaiken, mutta sai vastaansa tarkasti dokumentoidut todisteet.

– Kummallista, koska telemetria näyttää, että rattisi on käännettynä vastakkaiseen suuntaan 290 km/h nopeudessa, Symonds sanoi.

– Se oli Michael syytä. Hän kertoi minulle, että hän ajaa Bridgen nostamatta, joten minäkin tein niin, McCarthy vetosi.

McCarthyn selitys sai Symondsin nauramaan makeasti.

– Michael kyllä ajaa Bridgen nostamatta, mutta vain silloin kun hänellä on vähän polttoainetta ja aika-ajorenkaat. Sinä olit siellä käytetyillä kisarenkailla ja tankki puolillaan!

Silloin McCarthy tajusi, että häntä oli huijattu.

– En tiedä, tekikö hän sen tahallaan vai ei. Mutta hän innosti minua. Ja lopulta näytin idiootilta.

– Mutta niin minut on luotu: kilpa-ajajana sellaiset asiat ajavat sinua eteenpäin. En voinut ymmärtää, miten hän oli niin paljon nopeampi, mutta minun olisi pitänyt vain luottaa itseeni, McCarthy toteaa.