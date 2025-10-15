Australialaista kilpa-autoilijaa syytetään sairaanhoitajan raiskaamisesta Michael Schumacherin kodissa, sveitsiläislehti 24 heures kertoo.

Australialainen moottoriurheilija väitetysti raiskasi Michael Schumacheria hoitaneen sairaanhoitajan tämän työvuoron jälkeen illalla marraskuussa 2019. Syyte on nostettu Nyonin käräjäoikeudessa.

Syytetty, joka on F1-legendan Mick-pojan kaveri, oli marraskuussa 2019 majoittumassa Schumacherien luona Sveitsin Glandissa. Hän pelasi biljardia kahden hoitajan kollegan kanssa. Väitetty uhri liittyi seuraan ja joi paljon vodkapohjaisia drinkkejä.

Kun hoitaja ei enää pysynyt pystyssä, kollegat auttoivat hänet henkilökunnalle yövuorojen ajaksi varattuun yksityishuoneeseen.

Kilpa-autoilijan kerrotaan menneen paikalle ja raiskanneen tiedottomassa tilassa olleen naisen kahdesti.

Väitetty uhri teki rikosilmoituksen tammikuussa 2022. Hiukan tätä ennen hän oli saanut Schumacherin perheeltä potkut. Saksalaislegendan perhettä ei epäillä rikoksesta.

Australialainen moottoriurheilija on kiistänyt syytteen ja väittänyt seksisuhteen olleen luottamuksellinen. Oikeudenkäynti oli määrä järjestää keskiviikkoaamuna.

Seitsenkertainen F1-maailmanmestari Michael Schumacher sai pahan aivovamman lasketteluonnettomuudessa joulukuussa 2013.