McLarenin Oscar Piastri ajoi lauantaina formula ykkösten Qatarin gp:ssä paalupaikalle sunnuntain kilpailuun.

Piastri kaasutteli MM-sarjan viimeistä edellisen kisan aika-ajoissa nopeimman kierrosajan 1.19,387. Hän kukisti Qatarin Dohassa Losailin radalla toiseksi sijoittuneen tallikaverinsa Lando Norrisin reilulla sekunnin kymmenesosalla (0,108).



Kolmanneksi Dohan aika-ajoissa kaahasi nelinkertainen maailmanmestari, Red Bullin Max Verstappen. Huomionarvoista oli seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin räpiköinti suurtalli Ferrarilla, sillä hän karsiutui heti ensimmäisellä aika-ajojaksolla oltuaan 18:s.



Piastri kartutti lauantaina MM-pistetiliään sprinttivoitolla kahdeksan pisteen verran. Norris johtaa MM-sarjaa 22 pisteellä ennen toisena olevaa Piastria ja 25 pisteellä ennen kolmantena kärkkyvää Verstappenia.



Norris on vahvasti kiinni ensimmäisessä MM-tittelissään, sillä Qatarin gp:n jälkeen MM-ohjelmassa on enää reilun viikon kuluttua ajettava Abu Dhapin gp.